شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخلى "الخرابات" بمحيط مسجد الحاكم لإعادة تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة أعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية، حيث تم رفع مخلفات الهدم وأنقاض العقارات الخربة التي تمت إزالتها، بمنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، وسط القاهرة، ضمن مخطط التطوير الجارى تنفيذه لإعادة الرونق الحضارى للمنطقة.

وتفقد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال الهدم ورفع الأنقاض للعقارات الخربة بمنطقة مسجد الحاكم بحي وسط، حيث يتم إخلاء الأراضى الفضاء والخرابات لإعادة استغلالها بشكل يحسن المظهر الحضارى ويخدم سكان المنطقة.

وبدأت محافظة القاهرة فى تسليم قطع الأراضى الفضاء بمناطق القاهرة التاريخية، للهيئة الهندسية لبدء تنفيذ مشروع التطوير بمناطق خلف مسجد الحاكم ودرب الطماعين وزخارى ودرب اللبانة وباب زويلة ومنطقة أم الغلام خلف الحسين.

وتنفذ أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع عدة أجهز بالدولة خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وتشمل إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، كما سيتم تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، والذى سيشمل إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارى، ومواقف للسيارات.