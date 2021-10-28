شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان شريف منير من جامعة حلوان: للفن علاقة وثيقة مع الأحداث فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان شريف منير فى حضور الندوة التثقيفية التى تنظمها أسرة ترحال المركزية فى جامعة حلوان بمناسبة ذكرى انتصارات شهر أكتوبر ، تحت عنوان الجيش المصرى بين التاريخ والإنجازات ودور الفن.

وقال الفنان شريف منير إن نصر أكتوبر حدث عظيم موضحا أنه مهما قيل عن ذكرى انتصارات اكتوبر ومهما شاهدنا عمرنا ما نشعر بما شعر به من عاشوا الحرب، وعندما انفذ دور سينمائى حول حرب اكتوبر يجب ويجب استحضار اللحظة قدر الإمكان لتعيش الشخصية وتجسيد الشخصية سواء نتحدث عن جنود أو ضباط فى حرب أكتوبر.

وتابع" حضرت وسمعت عن 67 و73 ولدى ابن خالتى استشهد فى الحرب وحضر إلى المنزل ضابط و2 جنود ومعهم الخوذة وملابسه وعليها دم وكل واحد فى بيوتنا لدينا شهداء وابطال عاصروا الحرب وإحساس الحرب رهيب ومهما ما نجسده فى السينما جزء بسيط مما شاهدوا داخل جبال.

واستطرد الاحداث من 2011 حتى 30 يونيه و لحظات الانفلات الأمنى والتوتر ووقفة الجيش المصرى والشرطة المصرية واليوم أثناء التعمير الذى يحدث فى سيناء نجد جثث لبعض الشهداء الأمر يدعو للتفكير بشكل كبير للوقوف على ماذا شاهده وعاشه الابطال أثناء الحرب .

وتابع أن الفن علاقة وثيقة بكل ما يحدث فى مصر منذ 67 وما قبلها وحتى الآن حيث أنه يعمل على توثيق الأحداث وتقديم الرسالة .