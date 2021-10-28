شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: إحالة ولية أمر وأبنائها للنيابة لتعديهم على 3 معلمات بقليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تلقيها شكوى من ثلاث معلمات بمدرسة (جزيرة النجدى) بقليوب، تعدت عليهن ولية أمر وأبنائها داخل المدرسة، أمس، بالضرب والسب، أمام التلاميذ، لرفض دخولهم الحرم المدرسى، مما استدعى قيام معلمات المدرسة بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضد المعتدين ، وتم إحالة القضية إلى النيابة.

وفور تلقى الواقعة كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمتابعة فورية من محمد منتصر رئيس فرعية المعلمين بقليوب وجميع أعضاء اللجنة النقابية ومرافقة المعلمات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد ولية الأمر وأبنائها، ومتابعة محامى النقابة لتحقيقات النيابة بقليوب، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالثلاث معلمات.

ورافقت اللجنة النقابية المعلمات الثلاث ، خلال جميع الخطوات القانونية بدءاً من تحرير البلاغ فى قسم الشرطة، حتى استماع أقوالهن فى النيابة ، وعودتهن إلى منازلهن فجر اليوم.

وأكد الزناتي، أن نقابة المعلمين تقف مع أبنائها ضد أى واقعة تعدى على المعلمين، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ لهم حقوقهم الأدبية والمعنوية والقانونية، وكلف نقيب المعلمين بأن تتولى فرعية المعلمين بقليوب تكريم المعلمات الثلاث داخل مدرستهن، وأمام جميع الطلاب، بداية الأسبوع المقبل، لرد اعتبارهن أمام الجميع.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.