شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المستشفيات التعليمية: المعهد القومى للكبد يقدم خدماته لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد فوزى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال مشاركته بالمؤتمر الـــ 13 للمعهد القومى للكبد والأمراض المتوطنة، إن المعهد هو أحد وحدات المستشفيات والمعاهد الـــ 25 المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويقدم العديد من الخدمات المجانية لخدمة المريض المصرى من مرضى الكبد ومرضى فيروس كورونا.



الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة ورئيس المعهد القومى للكبد

وقال إن معهد الكبد يعتبر من أهم المعاهد التى قامت بدور فى مكافحة فيروس سي خلال مبادرة 100 مليون صحة، ويعد من أكبر المعاهد التى شاركت بالمبادرات الرئاسية لعلاج مرضى الكبد، مضيفًَا أنه بعد هذه المبادرات انخفض أعداد مرضى الكبد، والذين كانوا يترددون على عيادات الكبد، مثل حقن الدوالى ومرضى الاستسقاء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض أعداد مرضى كورونا بعد المبادرات الرئاسية وبعد انخفاض أعداد مرضى فيروس سى، موضحا إن علاجات فيروس سى لازالت متوافرة ويتم صرفها بالمجان بالمعهد.

وأضاف أن خدمات مرضى الكبد مستمرة فى رعاية مرضى كورونا، وكنا مشاركين بحوالى 4000 سرير أثناء الذروة الأولى لجائحة كورونا العام الماضى، موضحا أن هناك مستشفيات أغلقت تماما واشتغلت كمستشفيات عزل وقت ذروة كورونا، ولازلنا نقدم خدمة لمرضى كورونا من خلال تحديد جزء من المستشفيات بإجراءات احترازية محددة فى كل مستشفى، لاستيعاب هؤلاء المرضى وتوفير جميع البروتوكولات العالمية، مؤكدا على ضرورة توفير أخصائى تغذية للمرضى بجميع وحدات المستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيرًا إلى أهمية التخصص فى وصف التغذية الصحيحة سواء المرضى الداخليين بالمعهد، أو من خلال العيادات الخارجية، وذلك حتى يكونوا متخصصين فى هذا المجال.





مؤتمر معهد الكبد

من جانبه، أكد الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومى للكبد والأمراض المتوطنة، أن المؤتمر يتميز بتقديم محاضرات فى جميع التخصصات، موضحًا أن برنامج زراعة الكبد فى المعهد بدأ منذ عام 2013 وقمنا بحوالى 125 عملية زراعة كبد، موضحًا أن جميع نفقات العملية تتم مجانا من الدولة، ولا يتم دفع أى مبالغ سوى التحاليل قبل الزراعة.

وأوضح: "يوجد لدينا عيادات خاصة لمرضى كورونا، وأنضم إليه مستشفى حميات إمبابة وبالتالي كان دوره كبيرًا منذ بداية الجائحة فى فبراير 2020 وحتى الآن"، مؤكدا أن عدد الحالات أقل ويوجد أدوية فيروس كورونا مجانا، ويمكن إجراء مسحة كورونا مجانا عند طلب الطبيب ذلك.

وقال إن أعداد مرضى الكبد انخفض، حيث كان يتردد على العيادات حوالى 1500 مريض يوميا، حاليا أصبح 5 مرضى فقط الذين يترددون على عيادة مرضى الكبد، مؤكدا أنه يتم توفير العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.