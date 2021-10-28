شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تقرر برنامجا جديدا لاختيار القيادات فى الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، فى إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى.

وقامت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتقييم العاملين المستهدفين للترقي بالمجموعة الثانية من إجمالي خمس مجموعات والمستهدف فيها شركات (مياه القاهرة - مياه الاسكندرية - مطروح - كفرالشيخ - البحيرة - الشرقية - بنى سويف - اسوان) بإجمالي عدد (3104 عامل) بمختلف المسارات الوظيفية خلال الفترة من 24 أكتوبر إلي 4 نوفمبر 2021 ووفق الاجراءات الاحترازية.

وكانت لجان التقييم بمشاركة مقيمين من شركات (صرف القاهرة - صرف الاسكندرية - القليوبية - المنوفية - الغربية - الدقهلية - الفيوم - بنى سويف - مدن القناه - الجيزة - اسيوط - المنيا - سوهاج - الأقصر).