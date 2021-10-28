شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفات إشغالات فى حملة لشرطة المرافق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية، استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والوراق، وميدان المنيب في الجيزة، والطالبية، والعمرانية، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، أسفرت عن إزالة وتحرير 215 مخالفة تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة متجولين، ومقاهي عشوائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمضبوطات، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

سفرت الحملة عن تحرير 1030 مخالفة لإزالة تعديات خاصة بمحلات تجارية ومقاهى وباعة متجولين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.