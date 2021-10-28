شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "الجيش المصرى بين التاريخ والإنجازات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، اليوم الإثنين فعاليات الندوة الثقافية والفنية التى تنظمها أسرة ترحال المركزية بعنوان "الجيش المصرى بين التاريخ والإنجازات ودور الفن كأحد القوة الناعمة" بحضور الفنان شريف منير واللواء محمد ثروت النصيرى وحرم الشهيد أحمد منسى.

وانطلقت فعاليات الندوة بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

ومن جانبه، رحب الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان بالمشاركين فى حضور الندوة، مؤكدا أن تشرف الجامعة من خلال أسرة ترحال المركزية بأحياء شهر أكتوبر شهر العزة والكرامة والانتصارات، موضحا أنه سيظل نصر أكتوبر 1973 أفضل انتصارات الجيش المصرى العظيم الذى قام بمعجزة على أى مقياس عسكر ى.

وأضاف: "الجيش المصرى هو مصنع الرجال، وشرفت بالدعوة لحضور حفل تخريج الكليات العسكرية منذ أيام فى ضيافة الكلية الحربية، وكان حفلا جميلا وشعرت بالمهام الجسام على الجامعات أن تنتج رجالا مثل هؤلاء الرجال".

وتابع: "احتفالنا اليوم بنصر أكتوبر هو استلهام لروح حرب أكتوبر"، مؤكدا أهمية الوعى لدى شباب الجامعات بما تشهده الدولة المصرية وما تعرضت له خلال الفترة الماضية للتعرف على تاريخ الدولة.