شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول المشروعات البحثية للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حول المشروعات البحثية للصناعات الغذائية، والتى تم عرضها ضمن فعاليات المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى، الذى أطلقته الأكاديمية خلال شهر أكتوبر الجارى.

وأشار التقرير إلى أن مشروعات الصناعات الغذائية تضمنت عدة مجالات هى مشروعات حول: منتجات غذائية مبتكرة، وموسوعة الأغذية الشعبية، وسلالات جديدة من الأرز، ومنتجات ألبان الإبل واللحوم، والعيادة الزراعية الذكية.

وأفاد التقرير بأن مشروع تحالف الصناعات الغذائية الزراعية نفذته جامعة الإسكندرية بهدف تعميق التصنيع المحلى والابتكار فى تكنولوجيا ومنتجات الصناعات الغذائية الزراعية، وإنتاج مواد حافظة طبيعية من مكونات محلية، وتطوير وإنتاج أغذية وظيفية مصرية من مكونات محلية، وإعادة تدوير وإدارة المخلفات الناتجة من الصناعات الغذائية الزراعية.

ولفت التقرير إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع جامعات عين شمس، كفر الشيخ، دمنهور، قناة السويس، وكذلك المركز القومى للبحوث، ومركز البحوث الزراعية، وشركات وجمعيات لتصنيع المواد الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن أهم منتجات هذا المشروع هى: الإنيولين، والملونات الطبيعية، والبكتين الغذائى، موضحًا أن الميزة التنافسية للمنتج هو إنخفاض تكلفة الإنتاج، وذو جودة عالية بمواصفات عالمية.

وأضاف التقرير أن مشروع توثيق الأغذية المصرية (موسوعة الأغذية)، والذى نفذه المركز القومى للبحوث، والرئيس الأسبق لشعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية وعضو اللجنة الوطنية للتغذية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، يعد أول عمل أكاديمى يتناول توثيق الأغذية المصرية الشعبية من اتجاهات متعددة، حيث يتضمن الجزء الأول منه الخبز والمخبوزات، لافتًا إلى أن أهم العملاء المستهدفين من المشروع كافة الجهات المعنية بالأغذية.

وأفاد التقرير أن المشروع القومى لتطوير وإنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، والذى نفذه معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية يتميز بالإنتاجية والجودة العالية للأصناف الهجين والسوبر، بحيث يستفيد منه المزارعين والمنتجين، والمستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الدولى.

وأضاف التقرير أن مشروع الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل، والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ونفذه مركز بحوث الصحراء يتميز بأن مزارعها لا تحتاج لتجهيزات خاصة للتكيف على الظروف المناخية القاسية والتغيرات المناخية الحالية، فالإبل يمكن أن تعيش على شرب المياه المالحة، وتعد منتجات الألبان واللحوم والجلود المنتجة من الإبل فريدة من نوعها وليس لها منافس فى السوق المصرى سوى المنتجات المشابهة لها من الأبقار.

وتناول التقرير مشروع العيادة الزراعية الذكية (منصة المزارع المصرى الإلكترونية للمستقبل)، والذى نفذه مركز البحوث الزراعية بالشراكة مع جامعة النيل الأهلية، ويهدف إلى توفير حلول فورية للمشاكل الزراعية عن طريق تطوير ورقمنة الإرشاد الزراعى والإرشاد البيطرى باستخدام التقنيات الحديثة فى الذكاء الاصطناعى والتعلم العميق وتقنيات البيانات الضخمة، وهو يعد المنتج الأول من نوعه على مستوى مصر ويستفيد منه صغار المزارعين ومربى الحيوانات بشكل أساسى، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية والبحثية ومصممو الحلول التكنو- زراعية.