شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: تطعيم 91147 من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان منذ بداية العام الجامعى الجديد تطعيم كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بلقاح فيروس كورونا، كما تستمر الجامعة فى حملاتها التوعوية بالكليات لحث الطلاب على سرعة التسجيل لتلقى اللقاح، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، ويشارك فى الإشراف على التطعيمات الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، وفريق من هيئة التمريض، وبمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان، أنه تم اليوم تطعيم 501 جرعة أولى، كما تم تطعيم 2281 جرعة ثانية من تطعيم أسترازينيكا وسينوفاك، حيث استلمت الجامعة خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى اليوم 105 ألف جرعة من اللقاحات، وخلال هذه الفترة قامت الجامعة بتطعيم 91147 مقسمة كالتالى (348 عضو هيئة تدريس- 89213 طلاب - 1550 إداريين) حيث تم تطعيم 61030 جرعة اولى وتطعيم 30117 جرعة ثانية.

وحث الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان على ضرورة حصول الطلاب والعاملين على لقاحات كورونا، حيث يمنع دخول أى طالب أو موظف غير حاصل على التطعيم بداية من 15 نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بعدم السماح بدخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، لذا بدأت الجامعة التشديد على منسبيها بضرورة الإسراع فى التسجيل والحصول على لقاح كورونا.

كما أكد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على المتابعة المستمرة لأعمال التطعيم مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية اللازمة والحرص على استمرار التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وغسل الأيدى بهدف الحفاظ على سلامة الجميع، وقد أشاد سيادته بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.