شكرا لقرائتكم خبر عن التربيع الأخير يزين السماء اليوم ويظهر فى مشهد بديع مع الشروق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل القمر لحظة التربيع الأخير لشهر ربيع الأول اليوم الخميس، عند الساعة (08:05 مساء بتوقيت جرينتش)، ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن قمر التربيع الأخير سيشرق عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا فى السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وهي فرصة مثالية للتصوير وسيبقى مرئياً إلى يغرب بعد الظهر يوم الجمعة.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر ربيع الثاني 1443.