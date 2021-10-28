شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات . ‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات. ‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها. ‎- الجوافة 9 جنيهات. ‎- بلح بارحى 34 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‎