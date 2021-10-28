شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: اكتشفنا بطاقات تموين بأسماء وزراء.. وتقنية جديدة لتلافى الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه أثناء قيام الوزارة في عام 2019 بتنقية بطاقات التموين، تبين وجود بطاقات تموين بأسماء عدد من الوزراء.

جاء ذلك خلال تعليق لوزير التموين على واقعة اكتشاف بطاقة تموين باسم الرئيس، أثناء مؤتمر صحفي يعقده الآن، حيث أكد المصيلحى أن الوزارة تتلافى الآن كل هذه المشكلات من خلال سيستم زكى يعمل من خلال الذكاء الاصطناعى.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجان مراجعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك، ولم يتم معاقبة صاحبة البطاقة وتم إزالة الرقم وهناك إجراء قانونى وراء متابعة المتسبب فى هذا الأمر، وكان هناك عشوائيات كثيرة فى بطاقات التموين وتم التعامل معها.