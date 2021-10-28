شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تكلفة إنتاج رغيف الخبز 60 قرشا والتسعير يخضع لاعتبارات عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إصدار قرار حصر لصرف رغيف الخبز على المحافظات، وكذلك استثناء محافظات القاهرة الكبرى لاعتبارات جغرافية والتداخل بين المحافظات.

وتابع الوزير خلال مؤتمر صحفى، أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ فى المتوسط 60 قرشًا، بحسب نوع الوقود المستخدم، قائلا: البعض يقول إن العيش الحر يباع بـ 50 قرشًا، وهذا دقيق من خارج المنظومة" مضيفًا لا يوجد رغيف عيش يباع بهذا السعر بمواصفات العيش البلدي المباع في المخابز التي تبيع خبز العيش المدعم بالدقيق الأبيض 70%؜.

وطالب وزير التموين المواطنين بضرورة حساب التكلفة الدقيقة لإنتاج خبز العيش، مضيفًا: الناس عندها وعى وفاهمة وعارفة ولكن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تلتزم برصد الحقائق، خاصة أن تحديد سعر العيش يخضع للعديد من الاعتبارات وسيتم الإعلان عنه في وقته".