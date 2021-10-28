شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إضافة المواليد على بطاقات الدعم للفئات المستحقة من وزارة التضامن فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد قرار بإضافة المواليد على بطاقات الدعم، فقط الإضافات مرتبطة بالفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم الربط مع وزارة التضامن وسوف يتم غلق الباب، ولن يكون هناك شخص فقير ليس لديه بطاقة تموين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى للوزارة أن مشكلة وجود بطاقة تموين باسم الرئيس السيسي مشكلة قديمة وإثناء التنقية فى 2019 ظهر أسماء كثيرة لوزراء، وحاليا نتلافى كل هذه المشكلات من خلال سيستم زكى يعمل من خلال الذكاء الاصطناعى.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان مراجعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك، ولم يتم معاقبة صاحبة البطاقة وتم إزالة الرقم وهناك إجراء قانونى وراء متابعة المتسبب فى هذا الأمر، وكان هناك عشوائيات كثيرة فى بطاقات التموين وتم التعامل معها.