سهرة حمراء وهمية للسرقة.. النيابة تحقق مع عصابة لاستدراج راغبي المتعة الحرام في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تباشر النيابة في الجيزة، التحقيقات مع فتاة وشابين كونا عصابة لاستدراج راغبي المتعة الحرام بإقناعهم بإقامة سهرة وهمية ثم سرقة متعلقاتهم وهواتفهم وأموالهم بمنطقة بولاق الدكرور.

وضعت عصابة بولاق الدكرور، حيلة لاستدراج ضحاياه، حيث تبحث الفتاة عن الرجال راغبي المتعة الحرام، وتبدأ في التنسيق لإقامة سهرة حمراء وعلاقة جنسية غير شرعية، وبمجرد التقابل يظهر شركاء الفتاة الشابين ويقوما بتهديد الضحية بواسطة سلاح أبيض وسرقة أموالهم وهواتفهم.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشف الملابسات والتفاصيل الكاملة لجريمة عصابة الثلاثة شياطين بمنطقة بولاق الدكرور.

حيث أبلغ شابين عن فتاة وبرفقتها شابين لقيامهما بسرقة متعلقاتهم وهواتفهم، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وكشف الشابين عن مواصفات الفتاة والشابين، وقيامها باستدراج الضحايا لإقامة سهرة حمراء معهم "علاقة جنسية غير شرعية" وبمجرد الاتفاق والتقابل، قاما شريكا الفتاة بتهديدهم مستخدمين أسلحة بيضاء وسرقوا متعلقاتهم وأموالهم.

وشرحت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، قيام الفتاة باستدراج المجني عليهما بعدما أوهمت الشابين بإقامة سهرة حمراء وعلاقة جنسية غير شرعية معها، واتفقت معهم على التفاصيل استعدادا للتقابل وإقامة العلاقة سويا.

وتبين من التحريات برئاسة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أنه بمجرد تقابل الفتاة مع الشابين واستعدادهم لقضاء سهراتهم الحمراء، حضر شركائها في الجريمة وهددوا الشابين مستخدمين أسلحة بيضاء وقاموا بالاستيلاء على أموالهم وهواتفهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم