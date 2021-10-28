مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مصر عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، وجه مأمورية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهداف اثنين من العناصر الاجرامية (أحدهما - محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـى قضية "سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "مخدرات") حال اختبائهما بأحد الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة دكرنس.

وأضاف البيان أنه لدى استشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمصرعهما، وعُثر بجوارهما على (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - جوال بداخله 15 كيلو جرام من مخدر بانجو - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وأسفرت عمليات الضبط وملاحقة العناصر الإجرامية عن إصابة ضابط وخفير نظامي ووفاة خفير آخر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة.