أرادتا شرب المياه فهتك عرضهما.. المشدد 7 سنوات لفران في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، صاحب فرن بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلتين في الشرابية.

كشفت التحقيقات أن المتهم "إ. ع" 45 سنة هتك عرض الطفلتين "ه. ع" 7 سنوات، و"ن. ع" 5 سنوات، بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسهما كرهًا ولامس مواطن عفتهما.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 2538 لسنة 2021 جنايات الشرابية، أنه الطفلتين دخلتا إلى الفرن لشرب المياه، فدخل المتهم خلفهن وأغلق الباب لمنعهما من الخروج ثم هتك عرضهن.

تعد العقوبة الصادرة ضد المتهم الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض المنصوص عليها في قانون العقوبات التي يتوافر بها أحد الظروف المشددة للعقوبة (سن المجني عليهن أقل من 18 عامًا.

وتنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد (3: 11 سنة)، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".