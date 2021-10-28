رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام فعاليات الدورة التثقيفية الخامسة حول "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شهد المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يوم الأربعاء، وبحضور اللواء أركان حرب أيمن نعيم، رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أركان حرب تامر شوشة، مدير كلية الدفاع الوطني، ختام فعاليات الدورة التثقيفية الخامسة حول (الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي).

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الخميس، بأن الدورة شارك فيها 60 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا "كلية الدفاع الوطني بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية".

انعقدت الدورة التدريبية خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2021.

ومن جانبه، أعرب المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن سعادته بتلك الدورات وأهميتها في صقل خبرات الأعضاء وزيادة معلوماتهم وتعزيز الوعي بقضايا الأمن القومي.

وحرص "أبوزيد" على تهنئة المشاركين وحثهم على استكمال الدراسة التدريبية المتنوعة داخل صرح الأكاديمية.

كما أشاد اللواء أركان حرب أيمن نعيم، بالمستشارين أعضاء النيابة الإدارية الدارسين بالدورة التدريبية معبرًا عن سعادته باستمرار التعاون مع النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تولي اهتمامًا بالغًا للتدريب والتكوين.

وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وقيادة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني.