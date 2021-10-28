بينها التجارة الإلكترونية.. برلمانية تطالب بسرعة تغليظ عقوبة غش الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الأدوية التي تباع على الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والإنترنت وغيرها، مطالبة بضرورة وجود تشريع جديد يغلظ العقوبة في ظل هذه الانتهاكات.

وأضافت عبدالعظيم، في بيان، الخميس: أصحاب الضمائر الميتة يجب أن يتم معاقبتهم وبشدة، فهذه الأدوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، وخروج هذا القانون سيضع حدًا لمثل هذه الجرائم.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيًا وفي الأسواق.​