شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة ووجه من أوجه العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه منذ أيام قليلة كان الاحتفال بيوم القضاء المصري، واليوم احتفالية يوم المحاماة، وكلاهما برعاية الرئيس السيسي ومعهما قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، حتى تنطلق مصر في مجال طبيعي نحو التنمية الشاملة.

وأضاف عمر مروان خلال كلمة له فى الاحتفال بيوم المحاماة أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة، وهي أيضا وجه من أوجه العدالة وهي من أهم ملامح الجمهورية الجديدة، مشيرا الى أن تطوير منظومة العدالة يأتي بمساندة المحامين، ومن ذلك رفع الدعاوى عن بعد والتعامل إلكترونيا دون الذهاب إلى المحكمة، واستخدام محررات لا يمكن تزويرها، وأيضا استخراج التوكيلات إلكترونيا، ومشروع التقاضي الكامل عن بعد في المحاكم الاقتصادية، وفي الطريق مزيد من المشروعات التي تواكب متطلبات العصر الحديث.

ولفت وزير العدل الى أن التراث زاخر بالنماذج العظيمة للمحامين ومرافعاتهم المسجلة، وظننا بالمحامين ان يتمثلوا النماذج العظيمة في تاريخهم، حرصا على الالتزام برسالة المهنة.

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة.