شكرا لقرائتكم خبر عن حى البساتين يغلق 7 محلات مخالفة ويرفع إشغالات الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شنت أجهزة حى البساتين جنوب القاهرة، برئاسة اللواء أحمد جودة حملة للرقابة على المحال المخالفة، أسفرت عن غلق وتشميع 7 محلات مخالفة بدون ترخيص بعمارة رقم 19 الحي الإيطالي وعمارة رقم 20 شارع الشطر الثالث عشر زهراء المعادي وعمارة رقم 24 عمارات بيتشو وعمارة رقم 1 شارع ابو عوف بيتشو وعمارة رقم 22 شارع الشطر الثالث عشر زهراء المعادى.

وفى السياق واصل حى البساتين أعمال إزالة العقارات الواقعة بمسار توسعة الطريق الدائرى، وذلك بعد صرف التعويضات للسكان، بمنطقة بير أم سلطان.

وقاد اللواء أحمد جودة عدة حملات مسائية، للت للإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية، أسفرت عن إزالة الإشغالات من شارع الشركة الكويتية وشارع العروبة وشارع 306 المعادي الجديدة وتم التحفظ على عدد من الشيش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، كما تم رفع الاشغالات من شارع المدابغ مدخل منطقة عزبة النصر من طريق الاتوستراد وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى، وإزالة الحواجز الحديدية والاسمنتية من منطقة صقر قريش.

تفقد وفد ممثلى الاتحاد الأوروبى والتعاون الانمائي الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وقطاع التنمية الحضارية، اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، والمهندس خليل شعث رئيس وحده تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، بعض المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بمنطقة عزبة النصر بحي البساتين وهي المركز الطبي ومدرسة الشهيد احمد بدوى والحديقة بمنطقة عزبة النصر.