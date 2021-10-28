شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 1.7 مليون مواطن بلقاح كورونا فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة حققت خطوات متقدمة في تطعيم العاملين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات والمصالح الحكومية باللقاح المضاد لـ فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتطعيم جميع العاملين فى المصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ذلك الشأن، مؤكداً ان الدولة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة من الطعوم لتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 1.2 مليون مواطن بالإضافة إلي 500 ألف مواطن من خلال الفرق المتحركة الأمر الذى يحتم تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي والذي وجه خلاله المحافظ بتكاتف كافة أجهزة المحافظة لضمان سريان العام الدراسي الجديد بدون أي معوقات، وأطمئن محافظ الجيزة خلال اللقاء من الجهات التنفيذية علي نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمراكز الصف وأطفيح مؤكداً علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال.

كما وجه المحافظ مديرية الري بتكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة على جانبى الترع والمصارف، مشدداً علي رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون الكامل مع الأجهزة المعنية لرفع كافة المخلفات.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل والذي جاء فيه توفير 22859 فرصة عمل دائمة من خلال 6250 مشروعا بتمويل 173 مليون جنيه، حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة منح التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب ما دامت استوفت الاشتراطات اللازمة لفتح أفاق عمل للشباب.