شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم 4 دورات تدريبية للعاملين فى المحليات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية جديدة هى: أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا، وأساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، وبرنامج Autocad للمهندسين بالإدارات الهندسية وإدارات التخطيط وادارة المشروعات، اضافة الى دورة لغة انجليزية، فيما تستمر دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى للوظائف القيادية للأسبوع الثانى على التوالى ، ويستفيد من هذه الدورات 160 متدربا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات موضحا أن التدريب يأتى فى قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيا ، واكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة ، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم ، و يتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهنى .

وأشار شعراوى إلى أن الدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة تساهم فى تنفيذ رؤية مصر2030 والتى تركز فى أحد محاورها على تدريب العنصر البشرى من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية موضحا أن هناك تغيرا ملحوظا شهدته الإدارة المحلية على مستوى القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التى حصلوا عليها خلال الخطط التدريبية للمحليات وهو ما ظهر جليا فى تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج Spss ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة ، وإدارة المشروعات pmp و استفاد من دورات الاسبوع الحالى 94 متدرباً من جميع المحافظات.