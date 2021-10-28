شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 3 حالات بناء مخالف بينها مزرعة لتربية الكلاب بالمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة الجيزة، 3 حالات بناء مخالف بمركز ومدينة أبوالنمرس، حيث تم إزالة 4 غرف عبارة بمساحه 25 متر تقريبا بقاعة للحفلات بطريق المريوطية شبرامنت، وغرفتين بسقف خشبى بمزرعة خاصة لتربية الكلاب بمساحة 30 متر تقريبا بتقسيم فؤاد سلطان بالمنصورية، وتم إزالة سور من البلوك الأبيض على مساحة 20 متر تقريبا بشارع الشلايش - أبو النمرس، بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وأزالت محافظة الجيزة، أحد أقدم العقارات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بشارع السلام المتفرع من شارع ناصر الثورة بحى العمرانية، وذلك فى أطار حرص محافظة الجيزة على فتح محاور مرورية جديدة، وإزالة معوقات حركة سير المواطنين والمركبات لتسيير الحركة المرورية، والقضاء على كافة مظاهر العشوائية وتوفير سكن بديل حضارى لقاطنيها.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان العقار مكون من دور أرضى ودور أول متعدى على خط التنظيم وتسبب فى إعاقه الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظراً لموقعه الكائن منتصف الشارع.

و تلقت المحافظة العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطنى المنطقة او المترددين علي الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مرورى بالمنطقة، لافتا انه تم توفير سكن حضارى بديل لقاطنى العقار فى منطقه حدائق أكتوبر مراعاة للبعد الإجتماعى وتم نقلهم به قبل البدء فى أعمال الإزالة .