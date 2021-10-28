شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشكر الرئيس السيسى لموافقته على رعايته الاحتفال بيوم المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لموافقته أن يكون الاحتفال بيوم المحاماة وعيدها السنوى تحت رعايته، كما وجه الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، وكافة المحامين الذين شاركوا فى الاحتفال، وكذلك ممثلي النقابات الفرعية.

وأضاف رجائى عطية خلال كلمة له فى الاحتفال بيوم المحاماة المقام بقاعة المؤتمرات، أنه سعيد بمشاركة مجالس النقابات الفرعية، مشيرا إلى أنه تم اختيار أن يكون موضوع الاحتفالية مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي.

وشدد رجائى عطية نقيب المحامين على أن المحاماة رسالة لأنها شبيهة برسالة الأنبياء والرسل.

وفى نهاية كلمته، أهدى رجائى عطية نقيب المحامين، درع المحاماة للمستشار عمر مروان وزير العدل.

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، وشيوخ المحاماة.