شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة عدم استقرار الطقس تبدأ السبت وتوقعات بأمطار غزيرة ورعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل 30 أكتوبر، حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ونظرا للتغيرات الحادة والسريعة فى مخرجات النماذج العددية سيتم الإعلان عن اخر تحديثات التغير فى كميات ومناطق الأمطار.

ومن المتوقع يوم السبت 30 أكتوبر 2021، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

أما مع يوم الأحد 31 أكتوبر، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة، ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.