شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: انتظام صرف معاش "تكافل وكرامة" ولا صحة لشائعة وقف البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف بعض بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدى معاش "تكافل وكرامة" خلال شهر أكتوبر الجارى، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإيقاف بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدي معاش "تكافل وكرامة" خلال شهر أكتوبر الجاري، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً انتظام صرف معاش "تكافل وكرامة" ببطاقات الصرف من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين بشكل طبيعي طالما تتوافر بهم جميع شروط استحقاق المساعدة، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلة سواء في الصرف أو توقف بطاقة الصرف، تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: هنا، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.



انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وفي سياق متصل، تتمثل شروط الاستهداف لبرنامج "تكافل وكرامة" في: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثمانية عشر عاماً، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كافة المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج "كرامة" أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة": (من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً فما فوق - من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة - الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقاً للتحققات المختلفة).