شكرا لقرائتكم خبر عن نقله نوعية بالمؤسسات العقابية.. افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح "مركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون"، بحضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لتفقد المركز من الداخل وعددًا من رؤساء التحرير على رأسهم أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365.

ويعد مركز الإصلاح والتأهيل نقله نوعية في المؤسسات العقابية، حيث يدار بشكل الكتروني مدعم بعدد كبير من الكاميرات.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامه بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث يوفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.