شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 11 طنًا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، العمل فى مشروع أضاحى الأوقاف، ضمن جهودها للإسهام المجتمعى، حيث توزع الوزارة، اليوم الخميس، 11 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنوفية- بورسعيد- البحيرة- كفر الشيخ"، بواقع 4 أطنان لمحافظة المنوفية و3 أطنان لمحافظة بورسعيد و 2 طن لمحافظتى "البحيرة- كفر الشيخ"، وذلك للأسبوع الثالث عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1382 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح".

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، فى أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.