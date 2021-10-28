شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينظم اليوم 327 رحلة جوية لنقل أكثر من 40 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، أكثر من 40 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 327 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 159 رحلة على متنهم 19497 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 168 رحلة على متنهم 20938 راكبا.

وحسب المصادر، فإن وجهات السفر تشمل نيويورك تورنتو لندن باريس فرانكفورت ميونخ موسكو جوانزو أثينا روما البحرين الكويت ليبيًا تونس جوهانسبرج أسطنبول بوخارست الدوحة أمستردام دمشق أكرا البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى عدن رأس الخيمة تونس، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا الكويت ليبيا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن بيروت.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.