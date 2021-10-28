شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة طنطا يكرم عميد كلية الآداب بعد محو أمية 3452 مواطن بدورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا ومجلس الجامعة، الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الاداب وذلك لنجاح الكلية الحصول علي المركز الاول علي مستوي الجامعة فى محو أمية 3452 فى دورة شهر يوليو 2021 حيث تقدم 3970 من الطلاب وقد نجح في تنفيذ مستهدف محو أمية المواطنين .

جدير بالذكر ان جامعة طنطا قد حصدت المركز الاول متقدمة علي جامعات مصر في المشروع القومي لمحو الامية وقال الدكتور محمود ذكي ان الجامعة تولي اهتماما بالغا لهذا الامر معتبرا ان ذلك يعد من الاهداف الهامة والرئيسية للجامعة كمحور هام لخدمة المجتمع وعنصرا مهما لدفع عجلة التنمية علي اعتبار ان تطوير وتنمية الانسان هو هدف اساسي بل هو معيار تقدم الاممم ومقياس تحضرها وهو ما يعد غاية اساسية توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا وذلك من خلال تنمية شاملة لكافة قطاعات المجتمع عبر العديد من المبادرات الرئاسية الكبري وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة.