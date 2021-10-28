شكرا لقرائتكم خبر عن الطفولة والأمومة يطلق فعاليات حملة "لسة نوَّارة" حقها تعيش طفولتها وسنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة فاعليات الحملة التوعوية "لسة نــُوَّارة" تحت شعار "حقها تعيش طفولتها وسنها" لمناهضة زواج الأطفال ذلك بـ 11 محافظة من محافظات الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار جهود وأنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة للتصدي لكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى دائما لحماية الأطفال ولاسيما الفتيات من كافة العنف ضدهن، مؤكدة أن زواج الأطفال ماهو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات بعمر الزهور.

وأضافت "السنباطي" أن الحملة تستهدف 11 محافظة وهم ( البحيرة والغربية والقليوبية والجيزة والمنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا والشرقية) كما تستهدف 14 قرية ضمن قري مبادرة حياة كريمة.

وقالت السنباطي، إن فعاليات الحملة تستمر حتي يوم 31 أكتوبر الجاري، موضحةان الحملة تهدف الي التوعية بمخاطر وعواقب زواج الأطفال الصحية والنفسية والقانونية على الفتيات، لافتة إلى أن زواج الأطفال انتهاك جسيم لهم ويعرض حياتهن للخطر وعائق من عوائق تنمية الأسرة.

وأكدت السنباطي أن زواج الأطفال في هذا السن الصغير مخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، ولما قررته المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لستة 2008 في شأن حالات تعريض الطفل للخطر، والمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتي تنص على عدم توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشر، وناشدت الأهالي والأسر بعدم فعل مثل هذة الممارسات الضارة بمستقبل فتياتهن لأن هذه الممارسات تسلبهن حقوقهن التى كفلتها لهم الدولة بالقانون والدستور، مؤكدة أن الأطفال لهم حق أصيل في أن يعيشوا حياة سوية في كل مرحلة من مراحل حياتهم.

وناشدت مجددًا " السنباطي" المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.