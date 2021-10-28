شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة بسبب سيطرة منخفض حراري سطحي وعليه تسود أجواء حارة نهارا لطيف ليلا، وتبقي فرص الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.