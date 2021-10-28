شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن توحيد الحصص الدراسية للمواد الثقافية بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث و الخمس بجميع النوعيات لتصبح 3 حصص أسبوعيا، وتوحيد الحصص في مدارس التعليم الفني المهني الفندقي لتصبح حصتان أسبوعيا اسوة بمدارس التعليم الفني المهني (الصناعي - الزراعي) وتوحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الإنجليزية بجميع مدارس التعليم الفني فى جميع التخصصات في صفوف النقل، وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي بحيث تكون النهائية الصغرى 50% من النهاية الكبرى.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أن ذلك يأتى فى إطار تعديل الخطط الدراسية للمواد الثقافية ومن بينها اللغة الإنجليزية بمدارس التعليم الفنى" صناعى وزراعى وتجارى وفندقى ومدارس التعليم المهنى المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية.