شكرا لقرائتكم خبر عن 68% من القراء يتوقعون ضخ الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت تصنيف مصر الائتماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر، توقع غالبية القراء ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر.

وتوقع 68% من القراء ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر، بينما استبعد 32% من القراء ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر.