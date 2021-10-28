"محمود" يطلب تطليق زوجته بعد شهر من الزواج: "لقيت واحدة تانية يوم الدخلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "محمود. ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بخلع زوجته، مبررًا طلبه: "من يوم الزفاف وزوجتى لا تهتم بمظهرها أمامي.. فكل يوم بصحى قبلها قبل ما تغير شكلها بالمكياج".

"عرفتها عن طريق الصور على الفيسبوك ولبست في الحيط، طلع شكلها متغير عن الصور نهائي"، قالها الزوج في دعواه التي حملت رقم 140 لسنة 2020، ضد زوجته "نهى. ح"، قبل أن يضيف: "طلع المكياج وفلتر الصور على السوشيال ميديا مغيرانها نهائي".

يروي الزوج اللحظات الأولى من زواجهما: "عشت معاها أيام غريبة، من يوم الدخلة وأنا لقيتها واحدة تانية خالص غير اللي أنا شفت صورها وخطبتها ، قائلًا: " بشوفها قبل ماتلحق تحط حاجة في وشها أو تسرح شعرها.. فحسيت إني اتخدعت"، لذلك قررت الانفصال عنها بكل الطرق.

وعن اليوم الذي قرر فيه الانفصال، أوضح "محمود": " زواجنا لم يستمر إلا شهرًا فقط لم أطق المعيشة معها بطريقتها الغريبة فزوجتي تستعمل أنواع مكياج كتير لتغير ملامحها الغريبة وبالفعل تقوم بذلك وتخدعني".

وأشار الزوج إلى أنه حاول خداع نفسه وإرضاءها، لكن يرد على نفسه قائلاً: "بشوفها على طول صاحية من النوم شعرها منكوش.. وشكلها مختلف تماما عن اللي اتجوزتها بناء عليه"، إلا أنه صمم على الطلاق لكن الزوجة رفضت.

فلجأ إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى قضائية طالب فيها بتطليق زوجته للضرر، وتحمل رقم 284 لسنة 2020 ولا تزال منظورة حتى الآن.