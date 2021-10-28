الحرارة مشتعلة.. الأمم المتحدة تصدر تقرير فجوة الانبعاثات 2021 "مستند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الدوري بشأن حالة الطقس والتغيرات المناخية وانبعاثات غاز الاحتباس الحراري حول العالم.

وجاء تقرير فجوة الانبعاثات 2021 بعنوان: الحرارة مشتعلة.. الوعود العالمية بشأن المناخ لم تتحقق بعد.

وتضمن التقرير أوضاع المناخ في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويعقد مؤتمر COP-26 وهو المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الأيام القليلة القادمة.

وتم إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1992 حول البيئة والتنمية في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو (يشار إليه غالبا باسم قمة الأرض).

كان الهدف المعلن لهذه الاتفاقية هو تقليل غازات الاحتباس الحراري من أجل منع تغير المناخ الخطير الناجم عن النشاط البشري.

مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية، أو COPs، هي الاجتماعات الرسمية التي تعقد سنويا منذ عام 1995، ولكن بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، فقد تم تأجيل COP26 لمدة عام.