شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالجيزة تناقش ميزانية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة الفرعية للمهندسين بالجيزة، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، غدا الجمعة، 29 أكتوبر 2021، بنادى النقابة بالبحر الأعظم، وتناقش العمومية تقرير أمين النقابة وأمين الصندوق عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، و31 ديسمبر 2020، واعتماد الموازنة التقديرية عن العام الحالى 2021، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات التى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية.

ويحق حضور الجمعية العمومية لجميع أعضاء النقابة الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية 2019، أو الذين أعفوا من أدائها، ومن المقرر أن يبدأ الانعقاد الأول للجمعية فى الساعة 2 ظهرا عند اكتمال النصاب القانونى بربع الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يتم الانعقاد الثانى الساعة 4 مساء اليوم نفسه، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور 50 عضوا على الأقل، وإلا تكررت الدعوة حتى يتم ذلك.