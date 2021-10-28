شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: تطعيم الحوامل بلقاح كورونا أصبح ضرورة لحماية الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن تطعيم السيدات الحوامل بلقاح فيروس كورونا أًصبح ضرورة، بعد وفاة عدة أجنة نتيجة إصابة الأم بفيروس كورونا، بعد أسبوع من إصابتها دون سبب واضح للوفاه، مشيرا إلى وجود توصيات من منظمة الصحة العالمية، والمنظمة الأمريكية لمكافحة العدوى، بتلقى السيدات الحوامل للقاح، وذلك بعد ثبوت أن الأضرار المتوقعة منه للحوامل أقل بكثير من الأضرار المتوقعة والمُشاهدة من الإصابة نفسها أثناء الحمل.

وأشار أمين، لـ ”الخليج 365”، إلى إمكانية جعله اختياريا وفق رغبة السيدات الحوامل فى تلقى اللقاح من عدمه، ورؤية الطبيب المُتابع لحالتها والجنين، لافتا إلى أنه استقبل عدة حالات لوفاة أجنة بعد إصابة الأم بفيروس كورونا خلال فترة قصيرة.

كانت قد أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إنه ينبغي تطعيم النساء الحوامل ضد فيروس كورونا بناء على تحليل جديد أكد أنه لا يوجد علاقة بين خطر الإجهاض مع التطعيم، وفقاً لما ذكره موقع "نيويورك تايمز"، وأوضح مركز السيطرة على الأمراض إنه لم يجد أى مخاوف تتعلق بالسلامة للحوامل سواء فى التحليل الجديد أو الدراسات السابقة.