شكرا لقرائتكم خبر عن أين وصل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الدولة بخطى سريعة للانتهاء من إنشاء المشروعات القومية، وتضم القاهرة عدد كبير من هذه المشروعات ومن أهمها مشروع تطوير مثلث ماسبيرو والذى يغير واجهة العاصمة بشكل كامل، حيث يتم بناء عدد من الأبراج بالمنطقة.. ويعرض الخليج 365 آخر ما تم بمشروع مثلث ماسبيرو.