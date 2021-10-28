شكرا لقرائتكم خبر عن أين وصل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسير الدولة بخطى سريعة للانتهاء من إنشاء المشروعات القومية، وتضم القاهرة عدد كبير من هذه المشروعات ومن أهمها مشروع تطوير مثلث ماسبيرو والذى يغير واجهة العاصمة بشكل كامل، حيث يتم بناء عدد من الأبراج بالمنطقة.. ويعرض الخليج 365 آخر ما تم بمشروع مثلث ماسبيرو.
- يتم إنشاء 9 أبراج حاليا خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون.
- يتم إنشاء أبراج 4 تطل على شارع 26 يوليو.
- يتم إنشاء 3 أبراج تطل على كورنيش النيل.
- جارى إنشاء 2 برج يطلان على شارع الجلاء.
- جارى تشطيب 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو بعد انشاءها.
- ارتفاعات الأبراج 23 طابق للبرج الإدارى و21 طابق للأبراج المخصصة للسكان الراغبين فى العودة و31 دور للمطلة على الكورنيش.
- جارى تشطيب الوحدات السكنية والواجهات الخاصة بالأبراج.
- من المقرر أن يتم تسليم كل الوحدات كاملة التشطيب نهاية العام الجارى.
- جارى مد شبكات المرافق للمشروع.
- يتم تشطيب الواجهات للأبراج بالرخام.
- الأبراج المطلة على النيل فى مرحلة الاساسات العميقة.
- الأبراج المطلة على شارع الجلاء فى مرحلة الاساسات العميقة.