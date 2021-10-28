"فتحة سرية وصور فاضحة".. تفاصيل سقوط صاحب محل ملابس يصور الفتيات داخل "البروفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على صاحب محل ملابس جاهزة بمنطقة العمرانية، لاتهامه بالتلصص على الفتيات وتصويرهن عبر فتحة أعدها بغرفة تبديل الملابس "بروفة".

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب بلاغا من شرطة النجدة تستنجد فيه فتاة بالشرطة متهمة صاحب محل بتصويرها أثناء تبديلها ملابسها.

انتقلت قوات الأمن تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، وتبين صحة البلاغ، وأن صاحب محل "ت" بشارع فاطمة رشدي أعد فتحة سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتلصص عليهن.

ألقت قوات الأمن بقيادة الرائد هاني عجلان معاون مباحث العمرانية، القبض على المتهم "٣٠ سنة" بعد معاينة المحل والتأكد من الفتحة المشار إليها.

بفحص هاتف المتهم عثر على ١٠ صور لفتيات أثناء تبديلهن ملابسهن بتلك الغرفة، وتم تحريزه تمهيدا لعرضه على قطاع المساعدات الفنية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء مدحت فارس إلى النيابة العامة للتحقيق.