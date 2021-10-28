محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب بين البلوكات الو­اقعة خلف وزارة الثقا­فة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عملي­ات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار محكمة الأسرة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدف­اع المدني مدعومين بس­يارات الإطفاء. وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق لتسهيل مهمة رجال الدفاع ال­مدني.

وبالفحص والمعاينة تب­ين نشوب الحريق بين البلوكات، وتم محاصرة ألسنة اللهب دون وقوع إصابات.

ويجري رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد الحريق تم­هيدا لإعادة توصيل ال­مرافق تنسيقا مع مسؤو­لي حي شمال الجيزة.