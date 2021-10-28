محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب بين البلوكات الواقعة خلف وزارة الثقافة، الخميس.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار محكمة الأسرة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء. وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.
وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بين البلوكات، وتم محاصرة ألسنة اللهب دون وقوع إصابات.
ويجري رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد الحريق تمهيدا لإعادة توصيل المرافق تنسيقا مع مسؤولي حي شمال الجيزة.