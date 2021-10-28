محاكمة المتهمين في قضية "فساد القمح الكبرى".. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الخميس، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح الكبرى".

وأحال النائب العام 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.