شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أهم الخطوات التى يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، وفيما يلى أهم الخطوات:

1-صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للإطلاع.

2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للإطلاع.

3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4-إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

ويوضح الجهاز أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند تغيير حق الإنتفاع بالعداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1-يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

2-تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة تغيير حق الإنتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3-مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4-يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5-مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.