شكرا لقرائتكم خبر عن 31 أكتوبر.. آخر موعد للتقدم المباشر للالتحاق بالجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجامعات الخاصة فتح باب القبول المباشر من خلال تقدم الطلاب مباشرة للجامعة حتى يوم 31 أكتوبر الجارى، آخر موعد للتقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة .

وكان الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه بعد 31 / 10 / 2021 سيكون أمام الجامعات فترة أسبوعين تنتهى فى 15 نوفمبر لتوريد أسماء كل الطلاب الذين تم قبولهم فى الكليات وسيتم تقديمهم فى صورة كشفين، الأول يضم أسماء الطلاب الذين تم قبولهم عن نظام التنسيق والقبول الإلكترونى الموحد، والكشف الثانى يضم الطلاب المقبولين قبولا مباشرا، وذلك لتقييم تجربة القبول المباشر.

وتابع أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن أى طالب سيتم قبوله بعد 31 أكتوبر أو أى طالب سيرد اسمه بعد 15 نوفمبر لن يتم تسجيله، وبعد هذا التاريخ سيكون لدينا الصورة واضحة تماما بأعداد الطلاب كاملا، وكان تقديرنا قبل ذلك أن لدينا نقص فى أعداد المقبولين مقارنة بالعام الماضى، ونعمل الآن على معرفة ما تم تعويضه من نسبة القبول المباشر بالجامعات.