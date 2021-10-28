شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام واختصاصات مجلس الكنيسة الأرثوذكسية × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعين الرئاسة الكنسية بالتشاور مع آباء كهنة الكنيسة الأرثوذكسية رئيساً للمجلس من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، وينتخب أعضاء المجلس فى الجلسة الأولى من بين أعضائه كلا من نائب الرئيس والسكرتير، بالإضافة إلى المسئول المالى وأمين الصندوق، كما تبلغ عضوية المجلس 4 سنوات ويجوز لمن انتهت عضويته بمجلس الكنيسة إعادة الترشيح لمدة واحدة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز مهام واختصاصات مجلس الكنيسة

1 - مشاركة الآباء الكهنة فى وضع رؤية وخطة الكنيسة فى المجالات المالية والإدارية.

2 – وضع خطة عمل لتنظيم وإدارة ومتابعة خدمات الكنيسة والموازنات المالية المطلوبة

3 – الإشراف على تدبير وتنمية موارد الكنيسة بما لا يتعارض مع الضمير المسيحى وقوانين الدولة.

4 – تنفيذ ما جاء باللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الكنيسة المالية والإدارية وغيرها

5 – الاشتراك في تزكية خدام المذبح (الآباء الأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة المكرسين.

6 – تعيين الموظفين والعاملين في الكنيسة وتحديد اختصاصاتهم ومسئولياتهم

7 – بحث الاقتراحات والشكاوى المقدمة وإنجاز القرارات الكفيلة بحلها، عدا ما يتعلق منها بالإكليروس فهذا متروك للرئاسة الكنسية المختصة.

8 – تشكيل اللجان المتنوعة للاستفادة من طاقات ومواهب وقدرات أبناء الكنيسة في المجالات المختلفة، واستثمار القدرات المعطاة لهم، ومن تم تثبيت روح الإيجابية والمشاركة العلمية في خدمة الكنيسة والمجتمع، طبقا للهيكل التنظيمى واختصاصات اللجان الفرعية الملحقة.

9 – الإشراف على أملاك الكنيسة ويكون الشراء أو البيع أو الرهن أو الإستدانة بموافقة وتوقيع الرئاسة الكنسية.

10 – المحافظة على مبانى الكنيسة وصيانتها، وعلى نظافتها وترتيبها وزينتها اللائقة، وعلى اقتناء ما يلزم لحاجات العبادة.

11 – جمع المستندات والوثائق التي ترتكز عليها حقوق الكنيسة وفقا للأصول، وحفظها فى خزانة مستندات الكنيسة وإيداع نسخها الأصلية في البطريركية / المطرانية مع إنشاء قائمة بجميع هذه المستندات يتم بناء عليها أعمال التسليم والتسلم من المجلس الحالي إلى المجلس التالى.

12 – بناء علاقات مسيحية طيبة مع جميع كنائس الطوائف المسيحية الأخرى تحقيقا للروح المسيحية وأيضا مع المساجد والمؤسسات الإسلامية، وتدعيم علاقات المحبة مع السلطات المدنية المحلية.