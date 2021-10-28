شكرا لقرائتكم خبر عن نجل جمال الغيطانى: جيش مصر صاحب رسالة إنسانية تتعلق ببقاء هذا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار محمد جمال الغيطانى، نجل الأديب جمال الغيطانى، دور والده في انتصارات حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لوالده أكد أن مصر لا تنسى كل من خدمها ، مشيرا إلى أن جمال الغيطانى كان له دور صحفى وأدبى ودور شبه العسكر وكانت هذه رسالته ورأى أنها تتضاءل أمام أحدث جندي شارك في معركة حرب أكتوبر.

وأضاف نجل الأديب جامل الغيطانى في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جمال الغيطانى كان يرى أن هذا الجيش جيش المصريين ومن نبت هذا الشعب، وهو من نسيج هذا البلد، ويستمد قوته من هذا الأمر، وأن الجيش يساهم في يحافظ على الحياة في بر مصر من الفراعة وحتى الآن، لافتا إلى أن بطولات أمير الشهداء إبراهيم الرفاعى بدأت قبل حرب الاستنزاف.

ولفت نجل الأديب جمال الغيطانى إلى أن الجيش المصرى صاحب رسالة إنسانية تتعلق ببقاء هذا الوطن ، موضحا أن رسالة جمال الغيطانى هي التصدي لحملة صحفية استهدفت معنويات الجيش والشعب، ولافتا إلى أن جمال الغيطانى رصد في كتاباته الصحفية تحول الإنسان المصرى من الرجل العادى إلى المقاتل الاستثنائى في سيناء، وهو أول من كتب عن إسقاط الفانتوم في حرب أكتوبر وظل محتفظا بقطعة من الطائرة .