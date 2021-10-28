شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية شبراتنا بالغربية يشاركون فى تشييع جنازة المستشار أحمد الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع المئات من أهالي قرية شبراتنا بمحافظة الغربية جثمان المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وأقيمت مراسم الجنازة بقرية شبراتنا فى الغربية، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

والتحق "الشاذلي" بمجلس الدولة دفعة 1976، انتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.

من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطى والإفراج الصحفى وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندى وطنطا للكتان.

تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا "فحص" وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.