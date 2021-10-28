شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" توجه المعلمين بسرعة تلقى لقاح كورونا قبل 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع
الرئيس السيسي يهنئ تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
كيف حقق الرئيس حلم ملايين مرضى الدم فى توفير أدوية مشتقات البلازما؟
قرار جمهورى بتعيين الفريق محمد فريد مستشاراً للرئيس لمبادرة حياة كريمة
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة
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الرئيس السيسي: علاقات سياسية متميزة تجمع بين مصر ورومانيا
الإسكان: 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية للصرف جار تنفيذها بجميع المحافظات
التعليم توجه المعلمين بسرعة الحصول على تطعيم كورونا قبل 15 نوفمبر
التعليم: عقد امتحانى أكتوبر ونوفمبر للرابع الابتدائى على مستوى المدرسة
جامعة القاهرة ضمن أول 400 جامعة مرموقة عالميا فى تصنيف US News
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة
وزير التعليم عن انتقادات منهج الصف الرابع: موجة تشكيك وهجوم على مصر الجديدة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يشيد بخطة مصر لإصلاح دعم الطاقة ويصفها بالجريئة
معلومات الوزراء يستعرض كيفية تعزيز وزارة الزراعة تواصلها مع الفلاح بالذكاء الاصطناعى