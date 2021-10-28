شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"الطفل المعجزة": أطلب منى أى حاجة وما تتكسفش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاقتتال والتجاهل يؤذينا جميعا وتقديرى للبرنامج ولأحمد وأسرته، وكما أوجه له الدعوة فى الافتتاح القادم لتكون البركة معانا.. وربنا يخليك يا أحمد.

ودعا الرئيس السيسى، أحمد تامر "الطفل المعجزة"، الذى حفظ القرآن وعمره 5 سنوات ونصف لعدم الإحراج، ودعاه للتفكير فيما يريد ليقدمه له، وقال له "أطلب منى يا أحمد اللى أنت عاوزه وما تتكسفش".

وطلب الإعلامى شريف عامر من الرئيس أن يستكمل متابعة باقى فقرات يحدث في مصر، ووافق الرئيس على ذلك.

وكان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للطفل أحمد تامر "الطفل المعجزة"، الذى حفظ القرآن الكريم: "ربنا يحميك من كل شر وسوء"، وهنأ الرئيس خلال مداخلة هاتفية، الإعلامى شريف عامر، مشيرًا إلى التنوع الكبير فى القضايا التي يناقشها برنامج يحدث في مصر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة مع برنامج يحدث في مصر: "بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وبهنى والدك ووالدتك أنت عارف أنت حافظ أيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك.. الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ومش مهم تكون الحافظة بتاعتهم زى أحمد، وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى هنلاقى النبت بتاعنا بيكبر".